Calciomercato Napoli, le ultime per Gabriel: la situazione

La trattativa tra Napoli e Lille per Victor Osimhen è andata oltre. I due club, secondo quanto scritto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, hanno dialogato anche del futuro di un altro calciatore: Gabriel Magalhaes, individuato dal Napoli come erede di Kalidou Koulibaly in caso di partenza di quest’ultimo. De Laurentiis e il presidente francese Lopez hanno stilato una sorta di patto per il futuro e all’interno dell’affare potrebbe rientrare anche Adam Ounas.

Dunque non solo Osimhen, il Napoli si prepara ad affondare il colpo anche per il centrale 22enne brasiliano. Tutto dipenderà da come evolverà la situazione Koulibaly e se il centrale senegalese deciderà se andare o via o meno, al netto anche naturalmente delle offerte che arriveranno e se soddisferanno il Napoli.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Top & Flop – Napoli-Sassuolo il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Calciomercato Napoli, Osimhen ha firmato: cifre e dettagli dell’affare

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Alessandro Graziani si è fidanzato con Letizia Paternoster, ciclista cugina di Carlisle di Twilight