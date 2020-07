Calciomercato Napoli, Osimhen ha firmato: cifre e dettagli

Victor Osimhen ha firmato il nuovo contratto che lo legherà al Napoli per le prossime cinque stagioni. A riportarlo è il Corriere dello Sport,che racconta come adesso non resti che attendere la fumata bianca che arriverà solo dopo che Aurelio De Laurentiis e il presidente del Lille Gerard Lopez apporranno la loro di firma, non prima di aver sistemato qualche piccolo dettaglio da tirare a proprio favore.

Il bomber nigeriano – si legge sul quotidiano – è da considerare come il nuovo colpo del Napoli, ma per l’annuncio pubblico bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo. Napoli e Osimhen hanno trovato un accordo grazie ad un ingaggio da 4 milioni netti a stagione. De Laurentiis e il Lille, invece, l’intesa l’hanno raggiunta sulla base di 50 milioni di euro più gli immancabili bonus e la possibilità di inserire contropartite.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Top & Flop – Napoli-Sassuolo il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Calciomercato, aumenta la concorrenza per Gabriel

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Alessandro Graziani si è fidanzato con Letizia Paternoster, ciclista cugina di Carlisle di Twilight