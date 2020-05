Calciomercato Napoli, Mertens ha rinunciato a più soldi per restare in azzurro

Dries Mertens non ha preteso rilanci da parte del Napoli, s’è convinto del rinnovo rinunciando anche a più soldi, quelli che erano pronti a offrirgli sia il Chelsea che l’Inter.

Una scelta di cuore, quella del belga, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Repubblica. La telefonata con De Laurentiis di ieri pomeriggio è stata decisiva ed è servita a rompere definitivamente il ghiaccio. Salvo sorprese, Mertens chiuderà la carriera a Napoli. In una città che ama.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere inoltre che Giuntoli lo ha ricevuto, il sì, e ha subito informato De Laurentiis. Il belga ha accettato tutte le condizioni che il Napoli gli aveva proposto. Decisivo per la fumata bianca, in attesa dell’annuncio, è stato Gattuso. Feeling speciale tra l’allenatore e ‘Ciro’ che per Gattuso gioca un ruolo importante nell’economia della squadra. Proprio il tecnico, con Giuntoli, ha convinto Mertens a restare a Napoli.

