Calciomercato Napoli, possibile trasferimento di Gaetano al Bari

Gianluca Gaetano, trequartista del Napoli, potrebbe essere ceduto al Bari.

Gianluca Gaetano, trequartista del Napoli classe 2000, potrebbe salutare la squadra per iniziare una nuova avventura al Bari. Il giovane giocatore si trova attualmente a Dimaro, in ritiro insieme al resto della squadra azzurra, luogo in cui ha l’opportunità di dimostrare tutte le sue qualità.

Ritornando al suo probabile trasferimento, la notizia è stata riportata dal Corriere del Mezzogiorno. Il quotidiano si concentra sul mercato del club pugliese.

“Nelle ultime ore sono venuti fuori due nomi nuovi. Si tratta di due trequartisti di talento: uno, Gaetano, già in passato accostato al Bari, darebbe creatività e vitalità al reparto offensivo. Di proprietà del Napoli, arriverebbe dopo il prestito alla Cremonese.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Tifoso contro Mario Rui per un suo errore in allenamento: la sua reazione

Napoli, durante l’allenamento i tifosi fanno una richiesta ad Osimhen

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 16 Luglio 2021 a cura di Artemis