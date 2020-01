Calciomercato Napoli, Ranieri chiama Younes: “Mi piace molto”

Amin Younes è pronto a salutare la maglia azzurra: sull’attaccante tedesco è infatti molto forte il pressing della Sampdoria. La conferma arriva direttamente da Claudio Ranieri, allenatore dei blucerchiati, che ne ha parlato apertamente in conferenza stampa.

Caprari? Quando un giocatore non sta più bene in una squadra e chiede di andare via, allora non mi oppongo. Ma non è il suo caso, lo vedo carico ogni giorno. Se parte può arrivare Amin Younes del Napoli? È un profilo che mi piace, con caratteristiche tecniche che mancano nella nostra rosa”.

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri