Calciomercato: offerta del Napoli per Mattia Zaccagni, questa la risposta del Verona

Il club azzurro avrebbe fatto un’offerta di 12 milioni al club veneto

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna parla di Mattia Zaccagni. Il centrocampista del Verona è uno dei profili più seguiti in Serie A, su di lui c’è il gradimento del Napoli, ma anche del Milan. Stando a quanto si legge il club rossonero starebbe cercando di fare cassa, liberandosi degli esuberi come Andrea Conti, tornato dall’esperienza in prestito al Parma, retrocesso in Serie B. Il Verona dal canto suo chiede almeno 15 milioni cash, senza contropartite e avrebbe già rispedito al mittente un’offerta di 12 milioni più bonus del club di Aurelio De Laurentiis.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, Zaccagni verso il Milan. Incontro con gli agenti per chiudere

Napoli, il rinnovo di Lorenzo Insigne è ancora lontano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa, Biden va a messa dopo la sfida dei vescovi sull’aborto