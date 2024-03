Calzona: “JJ? Non si discute la sua professionalità! Altri 20 come lui”

Le parole di Francesco Calzona ai microfoni di DAZN: “JJ? Non si discute la sua professionalità! Altri 20 come lui”

Francesco Calzona, ha rilasciato in diretta, delle dichiarazioni pre-partita. Questo è quanto riferito nel pre-match contro l’Atalanta: “Vincere ci darebbe un grande slancio, speriamo di vincere più partite possibili da qui alla fine. Juan Jesus? L’ho ritrovato bene. Non si discute la sua professionalità, vorrei averne venti come lui”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Allenamento Napoli: ancora lavoro a parte per Kvaratskhelia

Napoli-Atalanta, c’è fiducia nel recupero di Koopmeiners

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Acerbi, futuro in bilico con l’Inter: sorge una domanda