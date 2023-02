Caressa su Elmas: “Esempio di serietà, altro che diamante grezzo”

Il giornalista Sky Fabio Caressa ha espresso la sua opinione sull’attaccante macedone del Napoli Eljif Elmas.

Fabio Caressa ha commentato brevemente il rendimento dell’attaccante Eljif Elmas attraverso il suo canale Youtube. Secondo il giornalista il giocatore macedone sarebbe cresciuto molto rispetto al passato. Inoltre Caressa ha voluto fare i complimenti a tutta la squadra azzurra ed al tecnico Luciano Spalletti.

“Elmas è l’esempio della serietà. Entra e segna, gioca e va in gol. Si diceva fosse un diamante grezzo, ma ora comincia ad essere anche tecnicamente un diamante vero. In generale tutta la panchina del Napoli vive questa ondata positiva nel modo giusto. Nessuno che protesta e nessuno che si intristisce. Grandi complimenti a tutti e come al solito a mister Luciano Spalletti.”

Fonte foto: Instagram @eljifelmas.99

