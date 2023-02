Italia-Inghilterra al Maradona: biglietti in vendita da lunedì

A partire da lunedì 21 febbraio saranno disponibili i biglietti per assistere al match tra Italia ed Inghilterra.

Giovedì 23 marzo Italia ed Inghilterra si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona ed a partire da lunedì 21 febbraio sarà possibile acquistare i biglietti per assistere al match.

Ecco quanto comunicato dalla FIGC:

“L’affascinante match con l’Inghilterra aprirà il percorso degli Azzurri di Roberto Mancini nelle qualificazioni a EURO 2024. Giovedì 23 marzo, fischio d’inizio alle ore 20.45, sarà lo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli a fare da teatro alla sfida contro i Three Lions. A partire dalle ore 11 di lunedì 20 febbraio, in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, sarà possibile acquistare i tagliandi per l’incontro. I biglietti saranno disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. La vendita libera prenderà il via alle ore 12 di mercoledì 22 febbraio. La FIGC prosegue la politica di prezzi popolari: sono previsti tagliandi a partire da 14 euro e agevolazioni riservate alle famiglie, ai giovani e agli Over 65. La Nazionale torna a Napoli a quasi dieci anni di distanza dall’incontro delle qualificazioni al Mondiale 2014 con l’Armenia, disputato il 15 ottobre 2013 e terminato 2-2 con i gol di Alessandro Florenzi e Mario Balotelli. Per l’Italia sarà la 26ª gara nel capoluogo campano, dove ha raccolto 13 successi, 8 pareggi e 4 sconfitte. Sono 30 i confronti tra Italia e Inghilterra, con un bilancio di 11 vittorie azzurre, 11 pareggi e 8 affermazioni inglesi.”

Successivamente ecco i prezzi dei biglietti:

Tribuna Posillipo: € 60

(Over 65: € 50; Vivo Azzurro Membership Card: € 45)

Tribuna Nisida: € 45

(Over 65: € 40; Vivo Azzurro Membership Card: € 30)

Tribuna Family: Adulto € 25, Under 18 € 18

Distinti Superiori: € 40

(Over 65: € 35; Under 12: € 5; Vivo Azzurro Membership Card: € 25)

Distinti Inferiori: € 30

(Over 65: € 25; Under 12: € 5; Vivo Azzurro Membership Card: € 20)

Curve: € 14

Corporate Hospitality: € 160

Fonte foto: Instagram @azzurri

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Barcellona: tantissimi rigori ed espulsioni a favore con Negreira

Iezzo: “Meret migliorato molto, sempre pronto quando chiamato in causa”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Blitz antidroga a Marsala: 11 arresti, tre donne al vertice