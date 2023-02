Infortunio Raspadori, due interrogativi per capire quando tornerà

La Gazzetta dello Sport si concentra sull’infortunio dell’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ed i presunti tempi di recupero.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato le ultime su Giacomo Raspadori ed i presunti tempi di recupero dal suo infortunio.

“Bisognerà capire bene come reagirà il muscolo dell’atleta alle terapie che già sta sostenendo e poi l’ulteriore step quando potrà riprendere a correre in campo. Considerando che dopo il 19 marzo il campionato si ferma per la Nazionale, c’è il rischio che la punta non sia disponibile per il c.t. Roberto Mancini nella sfida Italia-Inghilterra per la qualificazione dell’Europeo in programma proprio al Maradona il 23 marzo.”

