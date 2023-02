Napoli, spuntano due possibilità sulla gara scudetto

Il giornalista di Sky Francesco Modugno ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti e di due possibili gare scudetto.

Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Televomero ed ha parlato di due gare ben precise che il Napoli andrà a disputare e che potrebbero coincidere con la tanto attesa gara scudetto.

“Ci sono due correnti di pensiero: alcuni pensano di festeggiare a Torino con la Juventus mentre altri vorrebbero gioire in casa propria. Io ho ipotizzato dunque la gara con la Fiorentina del 7 maggio.”

Francesco Modugno parla anche dell’infortunio di Giacomo Raspadori:

“I tempi di recupero sono più o meno di 30/40 giorni. Il ragazzo avrà ulteriori motivazioni e stimoli per tornare in campo al meglio.”

Poi, su Luciano Spalletti:

“Affinché a Napoli si apra un ciclo, l’allenatore è fondamentale. Se Spalletti andasse via sia parlerebbe di un altro ciclo. La scorsa estate il Napoli non ha mai avuto veramente l’intenzione di rinnovare i contratti dei calciatori in scadenza.”

Infine su Sassuolo-Napoli, sfida che andrà in scena questa sera:

“Il Sassuolo è una squadra che gioca un buon calcio e ha una qualità discreta. All’andata il risultato fu largo ma i neroverdi misero l’attaccante davanti a Meret per tre o quattro volte. Se gli azzurri giocheranno come sanno fare non ci sarà storia, ma non dovranno pensare alla gara di Champions con l’Eintracht Francoforte.”

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

