Eintracht Francoforte, Glasner: “Napoli vincerà lo Scudetto”

Oliver Glasner, tecnico dell’Eintracht Francoforte, ha parlato del Napoli nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Il tecnico dell’Eintracht Francoforte Oliver Glasner ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in cui ha parlt anche del Napoli di Luciano Spalletti. Stando a quanto dichiarato l’allenatore è convinto della vittoria dello Scudetto da parte del club azzurro, ma ha anche affermato che in Champions League il club tedesco potrebbe farcela.

Ecco le sue parole:

“Credo che il Napoli abbia un grande equilibrio, molti parlano dell’attacco ma prende pochissimi gol, concede pochi tiri, c’è sempre una grande protezione difensiva. Complimenti a Spalletti, ma ci sono anche spiragli. Il Napoli è costante: abbiamo bisogno di una giornata top, ma sono convinto che possiamo creare qualche occasione, poi servirà efficacia sotto porta.”

Su Khvicha Kvaratskhelia:

“Non lo conoscevo. Mi ha sorpreso che un giovane georgiano abbia così tante qualità e si sia imposto così velocemente in Serie A, non è facile. Resta largo e poi ha un dribbling all’interno, calcia di destro e sinistro. E’ importante che non lasciamo da soli i nostri esterni e li sosteniamo, per poter controllarne le qualità.”



Infine, sulla sua idea di calcio:

“Un calcio “attivo”, come fa anche il Napoli. Mi impressiona il suo modo di giocare, un modo un po’ anti italiano,se posso dirlo. Penso che il Napoli giochi il calcio più propositivo in Italia. Anche noi vogliamo sempre mettere pressione all’avversario. Cerchiamo di essere sempre in superiorità sulla palla, con intensità dinamica per trovare molto velocemente la strada per la porta. E con il possesso, anche qui vedo paralleli col Napoli, vogliamo avanzare con il gioco corto e le posizioni giuste tra le linee, per cercare gli spazi dietro la difesa. Il Napoli cerca l’ampiezza, anche i nostri esterni la cercano o combinano basso con i centrali.”

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Barcellona: tantissimi rigori ed espulsioni a favore con Negreira

Iezzo: “Meret migliorato molto, sempre pronto quando chiamato in causa”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Blitz antidroga a Marsala: 11 arresti, tre donne al vertice