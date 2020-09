Carnevale: “Complimenti al Napoli per aver preso Osimhen. Ha qualcosa di Weah e Adebayor”

L’osservatore dell’Udinese ed ex attaccante del Napoli si congratula con la società per l’acquisto del nigeriano

L’ex attaccante azzurro e attuale osservatore dell’Udinese Andrea Carnevale ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport:

“Complimenti al Napoli per aver pescato un calciatore straordinario che rompe le linee e riempe l’area. Per me Osimhen ha tutto per diventare un calciatore di livello internazionale. Chi mi ricorda? Un po’ Weah, che però aveva un talento speciale. Non so dove potrà arrivare anche perché ha appena giocato la sua prima partita italiana. In certe movenze e a volte nella postura mi ricorda poi il primo Adebayor, quello che dall’Arsenal di Wenger si trasferì al City e a poi al Real Madrid”.

