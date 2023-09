La Gazzetta dello Sport – Caso Osimhen, interviene il ministro nigeriano: “Niente discriminazioni, merita rispetto”.

Attraverso un comunicato, il ministro dello sport John Owan Enoh è tornato su quanto accaduto a Victor Osimhen, attaccante del Napoli e della Nigeria.

“La vicenda legata a Victor Osimhen si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo il comunicato del Napoli in cui gli azzurri hanno specificato di non averlo mai voluto offendere, ha preso la parola anche il ministro dello sport della Nigeria, John Owan Enoh. Attraverso un comunicato ufficiale rilasciato in patria, Enoh ha parlato così dell’attaccante del Napoli e della nazionale nigeriana.

LA NOTA – “Il mio ufficio si sta impegnando per raggiungere Osimhen in prima persona e capire quali sono i problemi, per stabilire bene i fatti”. Questo il contenuto della nota: “Sono anche in contatto con il ministro degli Affari Esteri e con l’ambasciatore della Nigeria in Italia. Stiamo utilizzando le vie diplomatiche per approfondire la questione con l’Italia”. E infine: “Ci impegniamo a garantire che ai nostri sportivi venga accordato il rispetto che meritano e che non siano esposti a ingiustizie, discriminazioni e prese in giro sleali che potrebbero essere dannose per la loro carriera”.

