Caso plusvalenze, Juve: trovati dei pizzini con i giocatori da vendere

Il quotidiano Repubblica nella sua edizione odierna riferisce degli importanti aggiornamenti sulla questione plusvalenze, in cui è coinvolta anche la Juventus. Stando a quanto si legge sarebbero stati rinvenuti alcuni pizzini in cui venivano appuntati i nomi delle squadre, i giocatori da scambiare e le cifre, con delle X nei giocatori da prendere. Il quotidiano aggiunge come lo scambio di calciatori: “sia preordinato solo esclusivamente con il fine di ottenere vantaggi economico/contabili, senza alcun rilievo di natura tecnico considerando che i calciatori da scambiare sono indicati da una X”.

Fonte foto: Flickr