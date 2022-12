Napoli: Samardzic e Cheddira per la prossima stagione

Lazar Samardzic e Walid Keddira sono sul taccuino di Cristiano Giuntoli

Il Napoli valuta due profili per il mercato estivo: Walid Cheddira, bomber del Bari con 9 gol in campionato e 14 complessivi in stagione, e Lazar Samardzic dell’Udinese. Il Corriere dello Sport riferisce che la volontà del club sarebbe di avvicinarsi subito ai giocatori, in modo per anticipare la concorrenza. I comtatti sarebbero già avviati con Bari e Udinese.

Fonte foto: Instagram @lakisamar10

