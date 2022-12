Lo Juventino Chirico: “Perché non indagano anche sul Napoli?”

Marcello Chirico punta il dito contro il Napoli

La Juventus è stata colpita dallo tsunami chiamato Inchiesta Prisma. Nel club bianconero ora regna l’incertezza, eppure c’è chi invece di guardare in casa propria punta il dito contro gli altri: è il caso di Marcello Chirico, giornalista dichiaratamente tifoso della Vecchia signora, che in un editoriale sul portale ilbianconero.com parla della vicenda giudiziaria che ha colpito la Juve, mettendo in mezzo anche il Napoli.

Queste le sue parole:

“Le accuse sono pesanti e alcune intercettazioni compromettenti, se non talvolta espliciti ammissioni di colpa. Questo non significa, però, che vada bene tutto e non si possa eccepire su nulla, quasi che la Juve debba essere condannata a prescindere. Sulle plusvalenze fittizie e i falsi in bilancio sta indagando la Procura di Torino, ma anche quella di Napoli.

Pure quest’ultima è già arrivata a delle conclusioni nell’inchiesta, chiedendo persino un anno di reclusione per il presidente partenopeo De Laurentiis, altrettanto per quello atalantino Percassi (ancora l’Atalanta, anche qui) e l’ad brianzolo Galliani. In discussione ci sarebbero varie triangolazioni sospette di giocatori, oltre al famoso trasferimento dal Lille al Napoli di Osimhen.

Il procuratore federale sostiene di aver esaminato gli atti istruttori dell’indagine Prisma e agito di conseguenza. Benissimo. Ma la documentazione sull’inchiesta della magistratura napoletana l’ha vista? L’ha richiesta? Non l’ha ricevuta? O non gli interessa? Perché è giusto fare chiarezza e approfondire sulle plusvalenze, ma a 360 gradi, e non con questa palese ed evidente disparità di trattamento”.

