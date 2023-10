Caso scommesse, le ultime sulla situazione di Tonali e Zaniolo

Il quotidiano Repubblica ha fatto il punto della situazione su Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, entrambi coinvolti nel caso scommesse.

Emergono novità legate al caso scommesse che vede coinvolti l’attaccante dell’Aston Villa Nicolò Zaniolo ed il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali.

Secondo quanto si legge su Repubblica per la polizia ci sarebbero prove a dimostranza del fatto che i due avrebbero scommesso anche su partite di calcio. I due hanno ammesso invece esclusivamente scommesse su poker e black jack.

“Ma se i protagonisti faticano a esporsi e preferiscono tacere, le chat continuano a essere rivelatrici. Da quegli scambi di messaggi emergerebbero i nomi di altri due giocatori della Juventus, giovani e stranieri. E i dialoghi con Zaniolo e Tonali: che giocassero a siti illegali è certo, meno che si limitassero a casinò online, poker e blackjack. Nelle conversazioni la polizia ritiene di aver trovato elementi che lasciano pensare agli inquirenti che anche i due azzurri partecipassero alle puntate sul calcio. In attesa che siano i loro dispositivi, sequestrati giovedì a Coverciano, a parlare e a fornire elementi definitivi. Ci vorrà del tempo per completare l’esito degli accertamenti sui dispositivi mobili dei due, che restano indagati per esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Ancora, in ogni caso, i pm non hanno richiesto di ascoltarli, motivoper cui i due sono già di ritorno in Inghilterra per raggiungere le loro squadre, Newcastle e Aston Villa.”

