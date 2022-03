Cassano: “Fabian Ruiz giocatore limitato, non è da top club”

L’ex Roma, Inter e Real Madrid dice la sua sul centrocampista del Napoli

Antonio Cassano, nel corso del suo intervento alla Bobo Tv, ha parlato di Fabian Ruiz definendolo un giocatore limitato e non da top top club.

Queste le sue parole:

“Se ne parla sempre bene, in tanti lo considerano un campione. Io non sono d’accordo: sono convinto che il centrocampista spagnolo abbia qualche limite. Non è un calciatore così importante, non è certamente un fuoriclasse. Fabian Ruiz, per come la vedo io, non è giocatore da squadre top“.

