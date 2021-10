Cassano: “Ronaldo tra i migliori della storia? Assolutamente no!”

Antonio Cassano perde le staffe, l’ex calciatore si scaglia contro l’agente di Cristiano Ronaldo: “Basta sceneggiate!”.

Antonio Cassano, durante la trasmissione in diretta sul canale Twitch, BoboTv, perde le staffe e si scaglia contro l’agente di Cristiano Ronaldo contraddicendo le sue dichiarazioni: “Basta queste sceneggiate: Cristiano Ronaldo migliore giocatore della storia del calcio? Non è neanche nei migliori cinque. Per quanto mi riguarda Messi, Pelè, Maradona, Cruyff e Ronaldo il fenomeno sono di un altro livello”.

