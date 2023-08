Castel di Sangro, il report dell’allenamento odierno

La SSC Napoli ha riportato la seduta odierna di allenamento degli azzurri presso lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.

Continua il ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro: anche oggi, tredicesimo giorno di permanenza, la squadra ha effettuata la seduta di allenamento mattutina.

La SSC Napoli ha riportato quanto effettuato in campo:

“Tredicesimo giorno di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. La squadra ha iniziato la sessione con una fase dedicata ad attivazione e possesso palla. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che hanno svolto in maniera alternata lavoro specifico di difesa e attacco. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Anguissa ha fatto terapie e allenamento personalizzato in palestra. Terapie per Osimhen.”

📌 Tredicesimo giorno di lavoro a Castel di Sangro. 💙 #ForzaNapoliSempre https://t.co/zswyJpafCr — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 9, 2023

