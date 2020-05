Cauet va matto per Osimhen:”Pronto per una grande, è il fulcro del Lilla”

L’ex centrocampista dell’Inter Cauet impazzisce per Osimhen

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Benoit Cauet, ex centrocampista dell’Inter oggi allenatore delle giovali del club nerazzurro. Centro del discorso l’attaccante attualmente in forza al Lille Osimhen, entrato nell’orbita Napoli. Ecco quanto dichiarato: “Osimhen mi ha impressionato davvero tanto. Quest’anno mi è piaciuto, al Lille è stato veramente il faro della squadra. Stiamo parlando di un club che in estate ha venduto tanti giocatori importanti come Pepé e Leao, Osimhen è diventato il fulcro. E’ molto forte, ha grandi mezzi fisici e la maturità per giocare anche in Serie A. In Ligue 1 è stato continuo, ha sempre determinato le partite. Inoltre ha già giocato in Champions League, facendo vedere di poter esserci nel calcio dei grandi”.

