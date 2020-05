Ospina: “Contro il Barcellona può succedere di tutto!”

Il portiere colombiano del Napoli David Ospina è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Ospina ha parlato degli obiettivi azzurri e del ritorno in Champions:

“La ripartenza del calcio è una bella notizia. Speriamo che tutto vada bene e si possa finire il campionato. In questo periodo sono stato bene perché ero con la mia famiglia. Ma avevamo voglia di toccare di nuovo la palla e adesso abbiamo voglia di tornare a giocare le partite. Coppa Italia? Sì, adesso pensiamo a quello. Finora c’era questo dubbio, ma ora sappiamo le date, sappiamo come cominceremo e allora dobbiamo approfittare di questo allenamento per fare bene nell’importante partita di Coppa Italia. Abbiamo queste due settimane prima di ripartire e dobbiamo fare il massimo per arrivare bene a questo match. Vincere un trofeo? Sappiamo di avere questa possibilità, è un bell’obiettivo. Di fronte c’è una squadra forte come l’Inter, ma noi coi nostri giocatori sappiamo di poter andare avanti e raggiungere la finale. Gattuso? Con lui stiamo facendo le cose bene. Lui dà fiducia, chiede di lavorare bene e questo è importante. Il Barcellona? Vediamo prima cosa succede con Coppa Italia e campionato, poi avremo tempo per preparare questa partita speciale. Possiamo fare una grande partita, sappiamo che il Barça ha tantissimi giocatori forti, ma in una partita secca può succedere di tutto. Tornare in Champions? Oggi siamo in una media posizione di classifica. Dovremo approfittare di questo momento e seguire il mister e la sua idea di gioca. Bisogna continuare per questa strada e approfittare di queste partite per arrivare più in alto possibile”.

