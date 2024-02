Champions League, Napoli: contro il Barcellona servirà una svolta

La Gazzetta dello Sport ha riportato la situazione dei club italiani impegnati in Champions League, come il Napoli di Walter Mazzarri.

Tra le squadre italiane impegnate in Champions League nelle prossime settimane c’è anche il Napoli di Walter Mazzarri. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato il punto della situazione sugli azzurri. Parlando di tutte le squadre italiane impegnate nella competizione ha affermato che il club partenopeo sta vivendo un momento delicato, ma con una svolta potrebbe vincere contro un Barcellona anch’esso in difficoltà.

Di seguito quanto si legge:

“Torna la Champions League, con la Lazio prima delle squadre italiane impegnate negli ottavi, poi toccherà a Napoli ed Inter. La sorpresa si spera coinvolga le italiane. Semplice da dire: Inter più forte sull’Atletico, Napoli sotto il Barça, Lazio da missione impossibile col Bayern. Meno rassicurante la situazione del Napoli: quello di Spalletti non esiste più, da Garcia a Mazzari non è cambiato molto se non il sistema tattico, e l’unica cosa positiva è stata trovare un Barcellona in uno dei momenti più delicati della sua storia. Xavi ha dato le dimissioni a tempo e il Camp Nou è un cantiere. Ma servono svolta e scelte definitive.”

