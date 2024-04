Canale 21 – Chiariello: “Gasperini non fa bene fuori da Bergamo? Avete già dimenticato con Spalletti”

Il giornalista Umberto Chiariello, è intervenuto in diretta per parlare del prossimo allenatore del Napoli: “Gasperini non fa bene fuori da Bergamo? Ragazzi ma noi abbiamo preso Spalletti che quando l’abbiamo preso ci sono arrivate telefonate da Milano e Roma di scherno dicendoci che era un allenatore sbagliato. Spalletti si è lasciato male ovunque, a Milano ne parlavano male. Ma lui dopo Maradona è stato l’uomo più importante della storia di Napoli. Diego e Spalletti sono gli unici miti di Napoli”.

