Tuttomercatoweb.com – Chiesa piace a Conte, Manna incontrerà l’agente

Secondo la redazione, è previsto un incontro tra Fali Ramadani e la dirigenza della Roma, per parlare del futuro di Federico Chiesa, per un possibile trasferimento in giallorosso. Tuttavia, dopo aver confermato che non rinnoverà con la Juventus, l’agente del giocatore incontrerà anche il Napoli. Intanto lo juventino è impegnato con la Nazionale di Spalletti per gli Europei.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Laurentiis: “Conte un top coach per la rifondazione dopo il ciclo Scudetto”

Mercato Napoli, nel mirino Mario Hermoso: via libera di ADL per la trattativa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi