Conte al Napoli dà fastidio: perché mai si dovrebbe già “scazzare” come dite?

L’edizione odierna del quotidiano, ha parlato dell’arrivo di Antonio Conte al Napoli, focalizzandosi anche sui pareri altrui: “Antonio Conte al Napoli dà fastidio a molti. Altrimenti non si spiega il senso di parlare di “probabili frizioni” tra l’allenatore e De Laurentiis già da subito, per quanto concerne il calciomercato. La manfrina è sempre la stessa: il leccese e il presidente hanno due caratteri forti, sono destinati a scontrarsi. Se queste sono le argomentazioni dei detrattori di Conte e del Napoli, allora sotto al Vesuvio possono dormire sonni tranquilli. Proviamo a usare la logica: perché mai l’allenatore e il presidente dovrebbero subito “scazzare”?

Si saranno scelti con cognizione di causa o no? È piuttosto bizzarro immaginare che Conte abbia accettato il Napoli senza sapere cosa può o non può fare sul mercato e quindi sulla costruzione della squadra. Così come sarebbe insensato che De Laurentiis, dopo aver preso il miglior allenatore possibile e messo finalmente uomini di calcio nei ruoli giusti, intralci il lavoro di Conte e del ds Manna”.

