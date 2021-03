Ciro Venerato: “In questo momento, Sarri accetterebbe volentieri un incontro con il Napoli”

Ciro Venerato, giornalista Rai Sport, ha parlato di Gattuso e Sarri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Ciro Venerato, giornalista della redazione di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ed ha parlato di un retroscena tra Gattuso e De Laurentiis:

“A fine gennaio era pronto il rinnovo di Gattuso, poi De Laurentiis ci ha ripensato e questo ci fa capire che il futuro è segnato. Non c’è però nessun ultimatum e l’allenatore non sarà esonerato. Il presidente ha contattato, tra gli altri, l’agente Ramadani per Sarri, muovendosi in prima persona: se De Laurentiis oggi chiamasse Sarri per un appuntamento Maurizio lo accetterebbe volentieri, non c’è alcuna preclusione. L’ex allenatore di Napoli e Juve però sogna la Premier League e una esperienza inglese”.

