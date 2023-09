Colantuono: “Napoli d Scudetto, la sconfitta è irrilevante”

Stefano Colantuono ha parlato del Napoli di Rudi Garcia ai microfoni di “Febbre a 90”, trasmissione in onda su “Vikonos Web Radio/tv”.

L’allenatore Stefano Colantuono ha parlato del Napoli durante la trasmissione “Febbre a 90”. Secondo il suo parere il club allenato da Rudi Garcia ha tutte le carte in regola per lottare per lo Scudetto.

“Non vedo niente di grave o anormale nel ko del Napoli di sabato, ci sta che all’inizio si perda, peraltro la Lazio lo scorso anno è arrivata seconda, è un club forte. A mio avviso il Napoli deve ancora trovare la quadratura del cerchio, analizzare dopo tre partite è difficile, ci sono tante dinamiche da mettere a posto. La preparazione atletica poi è diversa, lo scorso anno non è mai capitato ci fosse un Mondiale a novembre, oggi ci sta che qualcuno sia ancora appesantito, è stato fatto un lavoro più di carico. Oltretutto le prime partite riservano sorprese e la Lazio era a ancora a zero punti.”

Stefano Colantuono continua poi parlando di Rudi Garcia

“Dal punto di vista tattico non si discosterà molto dall’anno scorso, certo farà valere i suoi principi e le sue idee ma in linea di massima il Napoli sarà quello. La squadra ha anche perso uno come Kim che faceva la differenza, cambiava gli equilibri, la rosa però è valida per fare un campionato di valore. Il Napoli è candidato allo scudetto, che si vince comunque per degli episodi, non per dominio come hanno fatto gli azzurri nella scorsa stagione.”

Infine, sui sorteggi di Champions League:

“Difficile anche qui fare una previsione: quando pensi di aver pescato un girone meno problematico può accadere il contrario. Magari fai bene con un top club, poi incontri una squadra di seconda fascia e fai una figuraccia. Anche in Champions si deve giocare sempre al massimo.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Torna alla luce la statua di Maradona, sarà esposta in una pizzeria ai Quartieri Spagnoli

Raspadori dal ritiro della Nazionale: “Emozionante ritrovare Spalletti a Coverciano”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Torino, offerta di un fondo Usa per il club