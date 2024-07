Corriere dello Sport – Conte sorpreso da Cheddira: si fa strada l’ipotesi della permanenza

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul lavoro di Walid Cheddira, con Antonio Conte. Il giocatore sta sorprendendo positivamente l’allenatore, che starebbe valutando varie ipotesi per il futuro.

Il giocatore sfrutterà questi mesi del ritiro per cercare di convincere Conte, che al momento, è piacevolmente colpito dal suo atteggiamento, la disponibilità in allenamento e anche le qualità. Intanto prende quota la strada della permanenza, ma è ancora presto per trarre conclusioni. Il mercato è ancora lungo e l’inizio della stagione non è ancora alle porte, quindi non è difficile fare delle previsioni. Tuttavia, ciò che è sicuro, è che il primo impatto è stato positivo.

