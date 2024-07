Corriere dello Sport – Accordo con il Rennes per Ostigard: ma lui vuole restare in Italia

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Leo Ostigard. Il giocatore, fuori dal progetto, è finito nel mirino del Rennes, club con il quale Manna ha già trovato un accordo per 6 o 7 milioni di euro. Tuttavia, il giocatore non apprezzerebbe la meta, la sua volontà è quella di restare in Italia, dove Genoa e Torino avevano chiesto informazioni su di lui, ma non si è fatto più nulla.

