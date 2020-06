Coronavirus, il bollettino della Campania: 5 casi su 1.629 tamponi analizzati

L’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure atte a prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19 ha reso noti i nuovi dati sullo stato dell’epidemia in Campania. I positivi di oggi sono 5 su 1.629 tamponi analizzati, un numero relativamente più alto rispetto alla media degli ultimi giorni. Il totale complessivo dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale quindi a 4.833 casi, riscontrati su 220.662 tamponi analizzati.

Anche il bollettino odierno, come quelli dei giorni scorsi, non dà il quadro laboratorio per laboratorio dei tamponi analizzati, che sono decisamente in numero inferiore rispetto alle scorse settimane. Non è quindi possibile desumere, al momento, dove siano stati riscontrati i nuovi casi di Covid-19. Nel pomeriggio era stato diffuso il consueto approfondimento sui dati del precedente bollettino, quello sui tamponi elaborati alle 23.59 del 7 giugno. Il totale dei deceduti resta 426, mentre i guariti sono in tutto 3.685 (+10), di cui 3.652 totalmente guariti e 33 clinicamente guariti.

Come sempre si specifica che vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da Coronavirus, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

Il riparto per provincia

Provincia di Napoli: 2.627 (dato invariato, del totale 1.003 su Napoli città e 1.624 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 688 (+1)

Provincia di Avellino: 547

Provincia di Caserta: 466 (+1)

Provincia di Benevento: 209

Altri in fase di verifica Asl: 291

