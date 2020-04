Coronavirus – Zero contagi e zero decessi a Napoli

L’edizione online de Il Mattino riporta dati molto positivi per la città di Napoli. Zero contagi e zero decessi.

Nelle ultime 24 ore zero decessi e nessun nuovo contagio nella città di Napoli:

“Una luce all’ombra del Vesuvio. Zero nuovi contagi e zero decessi di persone affette da coronavirus in 24 ore a Napoli. È quanto riportato nel resoconto giornaliero del Comune di Napoli aggiornato alle ore 11 di oggi, lunedì 20 aprile. Restano invariati quindi il numero dei casi positivi di coronavirus complessivamente registrati a Napoli città dall’inizio dell’emergenza, 833, e dei decessi, 52: si tratta inoltre del quarto giorno consecutivo senza nuovi decessi.

Cresce il numero dei totalmente guariti, risultati cioè negativi in due test consecutivi: sono 142, con un aumento di 11 unità rispetto a ieri, mentre sono 42 i clinicamente guariti. I ricoverati in ospedale sono 153 (-1 rispetto al dato diffuso ieri alla stessa ora) di cui 12 in terapia intensiva (-1). Sono 486 le persone in isolamento domiciliare (-10). “

