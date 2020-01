Criscitiello: “Napoli squadra morta, abituala alle sconfitte”

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha commentato in maniera dura tramite il suo editoriale per TMW il momento non positivo del Napoli.

“Il ciclo è finito, si è rotto qualcosa nello strappo tra squadra e società. Il Napoli può considerare chiusa questa stagione e l’arrivo in Europa League rappresenterebbe più un problema che altro. De Laurentiis si è suicidato mandando in scadenza Mertens e Callejon. Preoccupa, e non poco, la crisi del Napoli. I risultati di Gattuso sono peggiori delle aspettative. Squadra morta e pericolosamente abituata alle sconfitte“.

