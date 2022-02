Da Barcellona: “Osimhen è l’arma più temibile del Napoli”

A Barcellona temono molto l’attaccante nigeriano

Nella città catalana sale l’attesa per Barcellona-Napoli, gara valida per i sedicesimi di Europa League. A margine della sfida europea, il quotidiano Sport vede in Victor Osimhen la minaccia più temibile per gli uomini di Xavi.

Questo è quanto si legge:

“L’attaccante nigeriano è senza dubbio l’arma offensiva più pericolosa della squadra napoletana. In effetti, è quello con la migliore media gol del torneo. Il motivo è che ha potuto giocare solo le prime tre giornate della fase a gironi, in cui ha segnato quattro gol. Una frattura allo zigomo patita a fine novembre lo ha tenuto fuori per quasi due mesi , per un totale di dodici partite. Nemmeno la sua assenza è servita a superarlo in termini di media. Ha raddoppiato contro Leicester e ha segnato contro Spartak e Legia Varsavia. Quattro gol in 167 minuti, uno ogni 42 minuti, il che lo rende una grande minaccia per la squadra di Xavi“.

