Dalla Spagna: “Kvaratskhelia nel mirino del Barcellona”

L’edizione odierna del quotidiano, ha lanciato un’indiscrezione per quanto riguarda l’interesse del Barcellona, per Khvicha Kvaratskhelia. Il periodo che sta vivendo il club blaugrana è davvero buio, e la società si è resa subito attiva sul fronte mercato. Gli spagnoli hanno le idee chiare per il futuro esterno sinistro: nel mirino Gabriel Martinelli dell’Arsenal, ma l’affare non è semplice, e Khvicha Kvaratskhelia. Il giocatore, secondo le testimonianze “nonostante il contratto fino al 2027 può fare il grande salto. E’ uno dei meno pagati della squadra ed il suo agente in passato ha svelato il sogno di giocare nel Real o nel Barça”.

