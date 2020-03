De Luca, nuova ordinanza:”Obbligo di quarantena per chi arriva da fuori Regione”

Nuove misure restrittive

In serata il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato una nuova ordinanza in merito alla gestione dell’emergenza coronavirus. Come già annunciato sono state emanate nuove disposizioni per i viaggiatori nazionali ed esteri che arriveranno nella regione. Ecco cosa dice nello specifico:

“Tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso in regione Campania o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni per rientrare nel territorio regionale, è fatto obbligo di quarantena, ovvero “osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali”, ma anche di “osservare il divieto di spostamenti e viaggi” e “di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. A tutti i viaggiatori in arrivo, anche per motivi consentiti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Aversa, Sapri, Eboli, Vallo della Lucania, con treni che effettuano collegamenti interregionali, è fatto obbligo di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento e compilare l’autocertificazione, secondo il format diramato dal Ministero dell’interno e diffusamente in uso su tutto il territorio nazionale”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La difesa di Lettieri:”So di aver dato fastidio, nessun giudizio morale nel film”

L’agenzia del farmaco conferma:”La sperimentazione di Napoli può funzionare”

Tokyo 2020, il CIO propone lo slittamento. Ipotesi al vaglio

Fellaini positivo al coronavirus, l’annuncio sui social [FOTO]

Coronavirus, il bollettino delle ore 18: calo di contagi in Campania e in Italia

Ultim’ora – Piotr Zielinski pronto a firmare il nuovo contratto

Il Sindaco di Castel Volturno: “Il calcio viene dopo, ora bisogna fermare tutto”

Gara di solidarietà, dei giocatori del Napoli per gli ospedali: ecco le iniziative!

Calciomercato Napoli, duello con la Roma per Faraoni: le ultime

Ultras, il film scatena polemiche nel mondo del tifo organizzato [FOTO]

CONTENUTI EXTRA

Bimba chiama Polizia, siete meravigliosi

Controlli a Roma, ieri 86 denunce

Alessio Boni e Nina Verdelli genitori: è nato Lorenzo, il primo figlio della coppia