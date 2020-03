“Gli ultras non vogliono riflettori, io ho cercato di raccontare una storia sincera. L’idea non era raccontare il campionato o lo scudetto, il concetto è che gli ultras la partita non la guardano, capita che il Napoli perda 0-2 con il Bologna e loro cantano lo stesso.La questione non è il risultato, è al di là. Un po’ l’ho conosciuto e ci ho parlato con questo mondo, non volevo raccontarlo nei suoi codici, ma solo una storia ambientata in quel mondo. Prendo la strada dell’emozione, è quello che mi interessa veramente. Mi rendo conto di avergli dato fastidio, ma non volevo dare un giudizio moralista. E’ un film sulla violenza, ma non sulla criminalità. L’associazione violenza-criminalità negli stadi non è scontata, in un gruppo di 200 persone a volte ci sta il pazzo ma nessuno va mai per delinquere”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’agenzia del farmaco conferma:”La sperimentazione di Napoli può funzionare”

Tokyo 2020, il CIO propone lo slittamento. Ipotesi al vaglio

Fellaini positivo al coronavirus, l’annuncio sui social [FOTO]

Coronavirus, il bollettino delle ore 18: calo di contagi in Campania e in Italia

Ultim’ora – Piotr Zielinski pronto a firmare il nuovo contratto

Il Sindaco di Castel Volturno: “Il calcio viene dopo, ora bisogna fermare tutto”

Gara di solidarietà, dei giocatori del Napoli per gli ospedali: ecco le iniziative!

Calciomercato Napoli, duello con la Roma per Faraoni: le ultime

Ultras, il film scatena polemiche nel mondo del tifo organizzato [FOTO]

CONTENUTI EXTRA

Bimba chiama Polizia, siete meravigliosi

Controlli a Roma, ieri 86 denunce

Alessio Boni e Nina Verdelli genitori: è nato Lorenzo, il primo figlio della coppia