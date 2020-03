Higuain e la fuga. La madre:”C’è tanta manipolazione, detesto i furbi”

Dopo il fratello anche la madre in difesa del Pipita

Dopo la fuga di giovedì da Torino che aveva scatenato numerose polemiche, anche la madre va in difesa di Gonzalo Higuai. Dopo il commento del fratello Nicolas attraverso i social, la mamma ha risposto cosi alle polemiche rilasciando una dichiarazione al portale calciomercato.com: “Detesto i furbi. C’è tanta manipolazione, tanta gente che vuole colpire per far male. Quando c’è dolore, quando ci sono problemi nella vita, lì ci rendiamo conto che la cosa più grande è poter vedere il sole ogni mattina” .

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Luca, nuova ordinanza:”Obbligo di quarantena per chi arriva da fuori Regione”

La difesa di Lettieri:”So di aver dato fastidio, nessun giudizio morale nel film”

L’agenzia del farmaco conferma:”La sperimentazione di Napoli può funzionare”

Tokyo 2020, il CIO propone lo slittamento. Ipotesi al vaglio

Fellaini positivo al coronavirus, l’annuncio sui social [FOTO]

Coronavirus, il bollettino delle ore 18: calo di contagi in Campania e in Italia

Ultim’ora – Piotr Zielinski pronto a firmare il nuovo contratto

Il Sindaco di Castel Volturno: “Il calcio viene dopo, ora bisogna fermare tutto”

Gara di solidarietà, dei giocatori del Napoli per gli ospedali: ecco le iniziative!

Calciomercato Napoli, duello con la Roma per Faraoni: le ultime

Ultras, il film scatena polemiche nel mondo del tifo organizzato [FOTO]

CONTENUTI EXTRA

Bimba chiama Polizia, siete meravigliosi

Controlli a Roma, ieri 86 denunce

Alessio Boni e Nina Verdelli genitori: è nato Lorenzo, il primo figlio della coppia