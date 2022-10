De Silvestri: “Napoli? Partita difficile ma stimolante”

Lorenzo De Silvestri parla del momento in casa Bologna

Il Napoli affronterà il Bologna allo stadio Diego Armando Maradona domenica 16 ottobre, ore 18.00. A margine della sfida ha parlato il giocatore dei rossoblu Lorenzo De Silvestri è a Bfc Week, il format del Bologna calcio.

Queste le sue parole:

Come analizzi il momento del Bologna?

“Viviamo questo momento con trasporto. La sofferenza dei tifosi è anche la nostra, con nostra intendo giocatori, staff tecnico, dirigenza,… In questo momento non possiamo parlare individualmente, ma al plurale. C’è un NOI che deve rappresentare un’unione motivazionale e positiva che possa aiutarci a superare questo momento. […] La partita di domenica contro il Napoli? Dobbiamo affrontarla come una partita delicata per la quale dovremo curare tutti i dettagli. Queste sono partite difficili, ma anche stimolanti“.

Fonte foto: Instagram @Lollodesi

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Bologna, Arnautovic in dubbio: la situazione

Napoli da standing ovation, come lui nessun club italiano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici