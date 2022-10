Delio Rossi: “Napoli? Tenere i piedi per terra, si rischiano brutte sorprese”

Delio Rossi mette in guardia dagli eccessivi entusiasmi in casa Napoli

Il grande rendimento del Napoli primo in campionato e qualificato agli ottavi di Champions League ha restituito entusiasmo alla piazza azzurra, ma c’è anche chi invita alla prudenza. A tal proposito, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” in onda su Radio Crc, ha parlato Delio Rossi.

Queste le sue parole:

“Nessuno poteva preventivare un Napoli così convincente, anche dal punto di vista estetico. Non va dimenticato che il Napoli aveva perso giocatori importanti, quindi è sicuramente una sorpresa vedere la squadra giocare questo calcio e dimostrare in Europa che anche noi possiamo far vedere grandi cose.

È più facile a dirsi che a farsi, perché non era facile quel girone. È facile pensare al meglio ora, ma bisogna tenere i piedi per terra perché ci possono essere delle sorprese. L’infortunio di Rrahmani è una brutta notizia.

Spalletti fa bene a cavalcare l’onda, soprattutto conoscendo l’ambiente napoletano, ma bisogna ricordare che questo è un campionato anomalo e paradossalmente le squadre che avranno meno giocatori al mondiale avranno qualche vantaggio. Quando le cose andavano bene ero abituato a registrare gli errori, per far capire le cose che dovevano migliorare. Devono essere bravi i calciatori.

La Juve è la squadra che mi ha deluso di più, visti i giocatori che ha. L’Udinese è una grande sorpresa positiva. Alla lunga chi ha più possibilità economica ha più possibilità di vincere, però io sono per un calcio virtuoso dove vincono le idee e non i soldi.”

