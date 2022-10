Agostinelli: “Il Napoli di Spalletti è superiore a quello di Sarri”

Il Napoli di Luciano Spalletti sta ottenendo risultato straordinari

Il Napoli continua a raccogliere consensi. Il primo posto in campionato e la qualificazione agli ottavi di Champions League con due turni di anticipo hanno convinto tutti. Anche Andrea Agostinelli, allenatore e opinionista Mediaset, ha elogiato gli azzurri a Radio Marte alla trasmissione Marte Sport Live.

Queste le sue parole:

“Il Napoli è spettacolare, forse è superiore anche a quello di Sarri perché non sai mai come prenderlo. Ha segnato 10 gol all’Ajax, squadra forse superficiale nell’atteggiamento tattico. La nota stonata è l’infortunio di Anguissa, temo che salterà almeno le gare con Bologna e Roma. Ndombele è il sostituto designato. Abbondanza in attacco? Sono dolci problemi, bellissimi, ogni allenatore vorrebbe averli. Raspadori insieme a Osimhen o a Simeone? Penso non accadrà mai dall’inizio ma solo per recuperare in risultato in corso di gara”.

Fonte foto:

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Bologna, Arnautovic in dubbio: la situazione

Napoli da standing ovation, come lui nessun club italiano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici