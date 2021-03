Del Genio, sull’ipotesi Inzaghi: “Prenderlo vuole dire cambiare 10 giocatori. Sono scettico, vi spiego”

Del Genio sull’ipotesi Inzaghi al Napoli

Paolo Del Genio ha commentato l’ipotesi Inzaghi al Napoli nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Napoli visto a Roma è simile a quello visto con Sarri? A Roma ho visto un Napoli più verticale e più diretto. Palleggia di meno attraverso la costruzione per cui è un pò diverso dal Napoli di Sarri che aveva una caratteristica ben marcata.

Sull’ipotesi Simone Inzaghi – Allora vuol dire che vogliono fare la rivoluzione e cambiare 10 giocatori. Il Napoli ha 4 difensori, se va via Koulibaly ne servono altri 3. Hysaj e Mario Rui vanno via ma in ogni caso non sono dei quinti. Ci sarebbero Di Lorenzo e Ghoulam ma ci sono dei punti interrogativi. Non abbiamo più la possibilità di schierare i tre trequartisti alle spalle della prima punta. Il punto di forza del Napoli sono Insigne, Zielinski e Lozano o Politano alle spalle della prima punta. Con Inzaghi cambierebbe tutto per cui sono scettico e non credo neanche che Inzaghi abbia intenzione di cambiare modulo”.

