Sky Sport – Del Piero: “Scudetto? Dire di volerlo vincere è giusto, ma Conte non lo fa”

L’ex calciatore Alessandro Del Piero, è intervenuto in diretta televisiva: “Dire voglio vincere lo scudetto, anche per il Napoli, è giusto dirlo. Conte come Gasperini non lo dice, anche se ha solo il campionato da giocarsi, c’è una squadra costruita per vincere. Non vincerlo non vuol dire che hai fallito, perché abbiamo questa mentalità dentro.

Mi prefisso un obiettivo, se non lo raggiungo vuol dire che abbiamo fatto una stagione di merda. No! Vuol dire che ci sono state delle difficoltà però ci sei arrivato vicino. Certo se dico arrivo primo e poi arrivo decimo, allora aspetta un attimo… Ad un certo punto è anche un discorso di mentalità, hai bisogno di motivazioni e di mettere un obiettivo più grande”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

