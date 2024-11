Corriere dello Sport – Lobotka è pronto a rientrare, ora la scelta spetta a Conte

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle condizioni di Stanislav Lobotka. L’azzurro è pronto per rientrare in campo ed essere inserito nella lista dei convocati. Lo stesso Conte aveva anticipato, alla vigilia della gara con l’Atalanta, che il centrocampista sarebbe ritornato contro l’Inter. Ora però la scelta spetta all’allenatore, in panchina o in campo dal primo minuto. Il sospetto è che possa essere inserito in campo sin da subito, con la stessa formazione schierata contro il Milan.

