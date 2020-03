Delirio a Roma – Spranga contro un flash-mob

L’edizione online de Il Messaggero riporta di un increscioso fatto accaduto in un condominio a Roma.

Un tifoso della Lazio è sceso in strada con una spranga perchè non ha gradito il flash-mob organizzato con la base musicale di Antonello Venditti, “Grazie Roma”, nota per aver accompagnato il successo giallo-rosso del 1982

