Tsimikas sta valutando il Napoli, pronta già la formula da attuare

Kostantinos Tsimikas, terzino sinistro del Liverpool sta valutando l’offerta del Napoli.

È ritornato l’interesse per Kostantinos Tsimikas da parte del Napoli. Anche il giocatore però sta valutando il club azzurro. Secondo la Gazzetta dello Sport Tsimikas sta valutando bene in che squadra giocare la prossima stagione e tra le sue ipotesi c’è anche il Napoli.

“Giuntoli ha ripreso i contatti con l’entourage di Kostantinos Tsimikas, l’esterno sinistro del Liverpool, trattato a lungo nell’estate dello scorso anno. Ma, alla fine, il nazionale greco optò per l’esperienza in Premier League, che non è stata del tutto esaltante. Ecco il motivo per cui sta valutando anche l’opportunità di dire si al Napoli. In quel caso, Giuntoli si muoverà coi dirigenti del Liverpool, coi quali proverà a trattarne, inizialmente, il prestito.”