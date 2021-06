Napoli, Primavera: un azzurrino rientra dal prestito, ripartirà dalla Serie D

Il terzino ripartirà dalle Marche

Il Napoli che riabbraccia il giovane terzino destro classe 2003 Francesco Somma. Secondo quanto riporta Tuttocalciogiovanile.it Somma rientra alla società partenopea dopo l’esperienza vissuta in prestito al Sorrento, con cui ha collezionato 11 presenze in Serie D. Il terzino però non giocherà in Primavera 1 con gli azzurri, bensì verrà girato in prestito alla Recanatese, club marchigiano di Serie D. Per l’ufficialità mancano solo le firme, che arriveranno nei prossimi giorni.