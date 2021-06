Record di presenze di Ospina con la Colombia: la reazione del portiere

David Ospina ha raggiunto il record di presenze con la Nazionale colombiana.

Il portiere del Napoli David Ospina ha raggiunto un record con la sua Nazionale. Parliamo del numero di presenze, per la precisione 111. Attualmente il giocatore è impegnato a disputare la Copa America. Il tutto è accaduto durante lo scontro contro il Brasile perso dalla Colombia per 2-1. Con 111 presenze Ospina ha eguagliato il record di Carlos Valderrama, uno dei migliori centrocampisti della storia della Nazionale colombiana.

Il portiere ha espresso tutto il suo entusiasmo attraverso il suo profilo instagram:

“Oggi è un giorno molto importante per me! Indossare la maglia del mio Paese per lo stesso numero di partite di un idolo e riferimento come lo è Carlos El PIbe Valderrama, leggenda del nostro calcio, mi riempie di orgoglio e soddisfazione. Ho sempre cercato e continuerò a cercare di dare il meglio per il mio Paese.”

Anche la SSC Napoli ha voluto omaggiare l’estremo difensore: