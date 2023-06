Corriere dello Sport – Demme disposto a ridursi l’ingaggio: l’Hertha Berlino cerca uomini di spessore.

L’edizione odierna del quotidiano si è soffermata sul futuro di Diego Demme. Il giocatore ha espresso, ormai da tempo, il desiderio di essere al centro di un progetto e la società ha accolto la sua richiesta. Ormai la sua esperienza con il Napoli è ai titoli di coda, e questo è quanto riferito a riguardo: “C’è poi un calcio pure più «umano», che non insegue cifre astronomiche, si accontenta di essere accessibile, di consentire a Diego Demme di riappropriarsi di sé dopo una stagione piena di pause, di tornare in Germania, di avere spazi che ha un po’ perduto.

L’Hertha Berlino deve ricostruirsi, si sta leccando le ferite per la retrocessione nella B tedesca, ha bisogno di uomini di spessore e l’ex regista e capitano del Lipsia, 32 anni a novembre, è una garanzia. In Germania dicono che voglia anche lui rimettersi in gioco, che abbia offerto la propria disponibilità e che per dire di sì sarebbe disposto a ridursi pure l’ingaggio, e che a questo punto sarebbe semplicemente un affare tra società che dovranno trovare il modo e il tempo. Non essendoci in ballo centinaia di milioni, è relativamente semplice”.

